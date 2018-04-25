Тайник под рентгеном

Фото cust.lt

«Нет никаких секретов, которые не раскрыла бы система рентгеновского контроля», — уверяют таможенники.

Литовские таможенники задержали крупную контрабанду сигарет на сумму почти в полмиллиона евро, сообщает Таможенная служба на официальной странице в Facebook.

Грузовик прибыл на минувшей неделе в четверг ночью на пост Мядининкай. Нелегальный груз был спрятан среди почтовых отправлений, которые везли в Калининградскую область.

Сотрудники таможенной и пограничной служб Литвы периодически задерживают контрабандные сигареты на границе. Чаще всего нелегально провезти грузы пытаются из Беларуси, маскируя их или выдавая за другую продукцию.

Так, 11 сентября транспортное средство прибыло на пост Лаворишкес. Таможенник обнаружил тайник, когда проходил по полу полуприцепа. Ему показалось, что в нем что-то находится, поскольку не было слышно эха, характерного для пустых заводских полостей полуприцепов. Контрабанда была обнаружена в полу с помощью мобильной системы рентгеновского контроля.

Водителем тягача оказался гражданин Украины. Его арестовали на два месяца.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ