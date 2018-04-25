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Тайники контрабандистов

Фото www.vsat.lt

Сейчас прятать сигареты в топливные баки и под сиденьями — чистый примитив. Cпрятанные сигареты в капотах, колесах, под кабинами, сиденьями, в топливном баке или в двойном дне — теперь примитивный способ нелегального перевоза. Если у пограничников появляются подозрения, то табачные изделия неминуемо обнаружат. Иногда — с помощью обученных собак и специальным оборудованием с малой видеокамерой.

Перевоз контрабанды на себе — способ старый. Естественно, идет в ход чаще зимой. Реже люди экспериментируют на своих детях. Так, однажды задержали женщину, которая скотчем примотала сигареты к ногам малыша.

Управлять плотом, полным сигаретных блоков, на расстоянии и с использованием навигационной системы — более изящный и технологичный способ контрабанды.

«Когда-то плоты с навигаторами были настоящей новинкой. Но теперь это как норма, теперь этим не удивишь», — говорят пограничники.

Так, в ноябре Кибартайские пограничники задержали трех российских граждан, которые прибыли в Литву пешком и пытались пронести контрабандные сигареты под одеждой, сообщает пресс-служба Государственной службы охраны границ.

Во время обыска выяснилось, что все трое спрятали под одеждой и в сумках контрабандные пачки сигарет. Всего пачек было около тысячи.

Самый молодой, 18-летний, россиянин нес с собой 330 пачек, мужчина 44 лет — 310 пачек, а 46-летняя женщина – 350 пачек под одеждой и в сумке. Всего получилось 990 пачек контрабанды.

Пограничники возбудили административное дело. После допроса иностранцам выдали повестки в суд и освободили их.

Теперь суд наложит на контрабандистов штраф в размере от 2000 до 5590 евро.

На минувшей неделе в Литве задержали двух литовцев и белоруса, у которых нашли около четырех тысяч контрабандных сигарет, сообщает Служба охраны государственной границы. В минувшую субботу в Кретингском районе сотрудники отдела криминальной разведки Пагегяйской пограничной службы и группы специального назначения проверили автомобиль VW Passat с литовскими номерами. Владелец машины, 47-летний житель Клайпеды, находился рядом. Пограничники действовали по наводке. Внутри автомобиля они обнаружили 2210 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

В рамках расследования также были задержаны 55-летний литовец и 57-летний гражданин Республики Беларусь.

После сотрудники СОГГ провели обыски в местах жительства клайпедчан. Там они нашли еще 1766 пачек белорусских сигарет.

Было начато досудебное расследование. Злоумышленники задержаны. Им может грозить штраф или тюремное заключение на срок до семи лет.

Автомобиль и контрабанда хранятся у Пагегяйской погранслужбы.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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