Такого в истории Украины еще не было. Президент Зеленский стал диктатором

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Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов, поступивших с избирательных участков после голосования на выборах в Верховную Раду.

После подсчета голосов выяснилось, что партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, получив 254 места в парламенте из 450, а минимум, необходимый для принятия решений, — 226 голосов. Таким образом, впервые в истории Украины в Раде установилось однопартийное большинство.

Президентская партия будет контролировать парламент Украины, что дает возможность Владимиру Зеленскому и его сторонникам самостоятельно сформировать правительство и назначить своего премьера.

Граждане Украины невольно сделали из своего нового президента Владимира Зеленского диктатора. Теперь он сможет делать в стране поистине что угодно — даже изменить Конституцию, если ему захочется. И главный вопрос, что намерен делать Зеленский с такими гигантскими полномочиями, как он будет их использовать.

В Евросоюзе уже предупредили Украину, что такая ситуация несет огромные риски. Впрочем, там надеются, что однопартийное большинство сможет ускорить процесс проведения реформ в стране. Как заявил посол ЕС на Украине Хюг Мингарелли, «мы надеемся, что новое руководство государства — мудрые люди, которые используют это большинство ради позитива…, мы надеемся, что новое большинство использует свою власть с хорошей целью, а именно для ускорения реформ».

Однако реформы эти должен воплощать в жизнь парламент, выбирая который украинцы, сами того не желая, переняли от России самый худший опыт. Мало того, что из Рады получился «карманный парламент», так среди депутатов появилось огромное количество «кухарок», которые будут управлять государством, но даже не представляют, как это делать. Прямо как с депутатами «Единой России», которых в российский парламент набирают по узнаваемости, популярности и лояльности к власти.

Украинский парламент нового созыва должен начать работу во второй половине августа. Президент Зеленский должен будет внести кандидатуру премьер-министра, на эту должность он обещал назначить профессионального экономиста.