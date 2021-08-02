«Талибан» контролирует половину Афганистана

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Боевики движения «Талибан» контролируют уже половину Афганистана. Об этом со ссылкой на подсчеты иностранных наблюдателей сообщает Радио Свобода в воскресенье, 1 августа.

Сами боевики утверждают, что контролируют уже 80% территории Афганистана.

На данный момент они входят в Герат — полумиллионный административный центр одноименной провинции Западного Афганистана. Кроме того, на юге страны боевики пытаются захватить контроль над Кандагаром и Лашкаргаха.

При этом в лагерях беженцев в Кандагаре проживает около 11 тысяч семей. Как пишет ВВС со ссылкой на оценки члена парламента Афганистана, угроза захвата города талибами «вполне реальна». Депутат говорит, что талибы намерены сделать Кандагар своей временной столицей.

В то же время если Кандагар падет, правительство Афганистана потеряет контроль еще над пятью-шестью провинциями юго-западного региона.

Напомним, что ранее США начали вывозить афганцев, работавших с американскими военными. Конгресс США одобрил закон, который позволит выдать дополнительные 8 тысяч специальных виз гражданам Афганистана.