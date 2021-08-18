«Талибан» пообещал покончить с производством наркотиков в стране

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Официальный представитель движение «Талибан» Забихулла Муджахид завил, что новые власти сделают все, чтобы Афганистан не превратился в центр по производству наркотиков. Об этом Муджахид сказал во вторник, 17 августа, на своей первой после захвата Кабула пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Jazeera.

«Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло», — сказал Муджахид.

По его словам, афганские фермеры смогут прекратить выращивать мак, если мировое сообщество поможет им освоить другие культуры.