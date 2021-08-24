«Талибан» потребовал от США вывести все войска до 31 августа

Cкришот Youtube



Представитель движения «Талибан» Сухаиль Шахин заявил, что все иностранные войска должны будут покинуть Афганистан к 31 августа. Пересмотр этой даты, по его словам, будет означать продление иностранной оккупации.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не уверен в том, что «тяжелую и болезненную» эвакуацию удастся завершить до 31 августа и не стал исключать, что вывод американских войск придется отложить.

Государственный секретарь Тони Блинкен фактически подтвердил заявление анонимного источника, сообщившего, что США координируют эвакуацию с талибами. «Наша задача – эвакуировать людей. Для этого нам приходится контактировать с талибами. Они контролируют Кабул. Это реальность», — сказал он.