«Талибан» запретит музыку в Афганистане

По его словам, талибы якобы стремятся «восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны».

«Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом», — утверждает Муджахид.

В то же время женщины, по его словам, в долгосрочной перспективе смогут вернуться «к своим повседневным делам». Он утверждает, что опасения относительно принуждения оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике безосновательны. Также Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно — это якобы относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.

«Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина — ред.)», — сказал Муджахид.

При этом он рекомендовал афганским женщинам оставаться дома, пока всех боевиков «не научат», как правильно обращаться и вести себя с ними.

Наконец, относительно эвакуации афганцев, работавших с международными силами в Афганистане, Муджахид заявил, что тех, у кого есть необходимые документы, якобы не останавливают на въезде в аэропорт.

«Мы сказали, что людям, не имеющим надлежащих документов, не разрешается выезжать. Им нужны паспорта и визы в страны, в которые они собираются, а затем они могут улететь самолетом. Если их документы действительны, то мы не будем спрашивать, чем они раньше занимались», — сказал Муджахид.

«Западные страны не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать наших человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь. В Америке они могут стать уборщиками или поварами. Это бесчеловечно», — подытожил Муджахид.