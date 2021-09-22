Талибы намерены выступить в ООН

«Талибан» попросил разрешения выступить перед мировыми лидерами Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на этой неделе и назначил своего представителя из Дохи Сухейла Шахина послом Афганистана в ООН. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо министра иностранных дел Афганистана Амира Хан Моттаки к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
В письме талибов говорится, что миссия представителя прошлого правительства при ООН Гулама Исакзайя завершена и он якобы больше не может представлять страну.
Как пояснил представитель генсека Фархан Хак, сложившаяся ситуация «может привести к противоречию».
Он же уточнил, что письмо передано мандатной комиссии, однако она вряд ли соберется до понедельника, 27 сентября. Именно в этот день завершается сессия Генассамблеи.
На этой неделе на ГА ООН проходят выступления лидеров стран мира. Часть выступающих находятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, часть — просто направляют в ООН видеообращение.korrespondent.net