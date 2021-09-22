Талибы намерены выступить в ООН

Cкришот Youtube

«Талибан» попросил разрешения выступить перед мировыми лидерами Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на этой неделе и назначил своего представителя из Дохи Сухейла Шахина послом Афганистана в ООН. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо министра иностранных дел Афганистана Амира Хан Моттаки к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В письме талибов говорится, что миссия представителя прошлого правительства при ООН Гулама Исакзайя завершена и он якобы больше не может представлять страну.

Как пояснил представитель генсека Фархан Хак, сложившаяся ситуация «может привести к противоречию».