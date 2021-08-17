Талибы объявили амнистию и пригласили женщин в правительство

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию для государственных служащих. Оно призвало чиновников вернуться на работу, а жителей страны – жить обычной жизнью.
В заявлении группировки также говорится, что в управлении должны принять участие и женщины: «Исламский эмират не хочет, чтобы женщины превращались в жертв. Они должны быть привлечены к управлению, но будет это согласно нормам шариатского права».
В тоже время, в центре Кабула женщины устроили демонстрацию, требуя выделить для женщин часть постов в правительстве. Об этом сообщает Khaama Press во вторник, 17 августа.
В провинции Кунар прошла демонстрация молодежи с требованием к движению «Талибан» сохранить флаг прежнего афганского правительства. Требование поддерживается повсюду в Афганистане.
В «Талибане» заявили, якобы образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин, однако в Кабуле они не работают. Также талибы встретились с группой женщин-медиков и попросили их продолжать работать.
Отметим, что талибы придерживаются радикальной трактовки шариата. Когда они захватили власть в Афганистане в 1996 году, женщины были полностью исключены из общественной сферы, а все женские учебные заведения закрылись.NEWSru.com.il