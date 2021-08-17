Талибы объявили амнистию и пригласили женщин в правительство

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию для государственных служащих. Оно призвало чиновников вернуться на работу, а жителей страны – жить обычной жизнью.

В заявлении группировки также говорится, что в управлении должны принять участие и женщины: «Исламский эмират не хочет, чтобы женщины превращались в жертв. Они должны быть привлечены к управлению, но будет это согласно нормам шариатского права».

В тоже время, в центре Кабула женщины устроили демонстрацию, требуя выделить для женщин часть постов в правительстве. Об этом сообщает Khaama Press во вторник, 17 августа.