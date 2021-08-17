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Талибы объявили амнистию и пригласили женщин в правительство

Photo by Anuradha Sengupta on Foter.com

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию для государственных служащих. Оно призвало чиновников вернуться на работу, а жителей страны – жить обычной жизнью.

В заявлении группировки также говорится, что в управлении должны принять участие и женщины: «Исламский эмират не хочет, чтобы женщины превращались в жертв. Они должны быть привлечены к управлению, но будет это согласно нормам шариатского права».

В тоже время, в центре Кабула женщины устроили демонстрацию, требуя выделить для женщин часть постов в правительстве. Об этом сообщает Khaama Press во вторник, 17 августа.

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В провинции Кунар прошла демонстрация молодежи с требованием к движению «Талибан» сохранить флаг прежнего афганского правительства. Требование поддерживается повсюду в Афганистане.

В «Талибане» заявили, якобы образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин, однако в Кабуле они не работают. Также талибы встретились с группой женщин-медиков и попросили их продолжать работать.

Отметим, что талибы придерживаются радикальной трактовки шариата. Когда они захватили власть в Афганистане в 1996 году, женщины были полностью исключены из общественной сферы, а все женские учебные заведения закрылись.

NEWSru.com.il

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