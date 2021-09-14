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Талибы представили новые правила обучения в вузах Афганистана

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Абдул Баки Хаккани, назначенный в конце августа руководством радикального исламистского движения «Талибан» и. о. министра высшего образования Афганистана представил на пресс-конференции в Кабуле свод правил для вузов страны.

Согласно этому документу, обучение в афганских университетах должно проходить раздельно для мужчин и женщин. При этом занятия у студенток должны будут вести, в основном, женщины. Преподаватели-мужчины в женской аудитории тоже допускаются, но только если они следуют законам шариата.

«Совместное обучение (мужчин и женщин. — ред.) противоречит принципам ислама. С другой стороны, оно расходится с национальными ценностями и традициями афганцев», — заявил в этой связи Хаккани.

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Он сообщил также, что учащиеся вузов должны будут соблюдать строгие правила в одежде. Так, для женщин станет обязательным ношение хиджаба. Ожидается, что набор предметов, подлежащих изучению в университетах, также будет пересмотрен.

Напомним, «Талибан» ввел запрет на занятия спортом для женщин. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры, отметил представитель талибов.

Ранее сообщалось, что «Талибан» обязал женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб – закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз.

korrespondent.net

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