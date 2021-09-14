Талибы представили новые правила обучения в вузах Афганистана

Cкришот Youtube

Абдул Баки Хаккани, назначенный в конце августа руководством радикального исламистского движения «Талибан» и. о. министра высшего образования Афганистана представил на пресс-конференции в Кабуле свод правил для вузов страны.

Согласно этому документу, обучение в афганских университетах должно проходить раздельно для мужчин и женщин. При этом занятия у студенток должны будут вести, в основном, женщины. Преподаватели-мужчины в женской аудитории тоже допускаются, но только если они следуют законам шариата.

«Совместное обучение (мужчин и женщин. — ред.) противоречит принципам ислама. С другой стороны, оно расходится с национальными ценностями и традициями афганцев», — заявил в этой связи Хаккани.