Талибы провели свои первые переговоры в Европе

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Представители экстремистской группировки «Талибан» и западные дипломаты начали свои первые официальные переговоры в Европе с тех пор, как в августе талибы взяли под свой контроль Афганистан. Трехдневные переговоры начались в воскресенье с прямых встреч между талибами и представителями гражданского общества.

Переговоры проходили в закрытом формате. Известно, что со своей стороны представители «Талибана» выступили с просьбой разблокировать денежные средства страны в размере около 10 миллиардов долларов, которые были заморожены Соединенными Штатами и другими странами.

Отметим, что в преддверии переговоров западные дипломаты встретились с афганскими правозащитниками, чтобы услышать от представителей гражданского общества Афганистана и афганской диаспоры их требования и оценку текущей ситуации на местах. Во встрече приняли участие представители ЕС, Соединённых Штатов Америки, Италии, Франции, Великобритании и принимающей страны Норвегии.

По оценкам групп помощи и международных агентств, около 23 миллионов человек, более половины страны, страдают от сильного голода, а почти 9 миллионов находятся на грани голодной смерти. На сегодняшний день Организации Объединенных Наций удалось обеспечить некоторую ликвидность и разрешить представителям «Талибана» оплачивать электроэнергию.

Также стоит отметить, что с момента прихода к власти в середине августа талибы ввели широкомасштабные ограничения, многие из которых коснулись женской половины населения. Женщинам запретили работать во многих местах, их доступ к получению образования был существенно ограничен, а также им было приказано носить хиджаб.