Таможенники Литвы на этой неделе будут жестче проверять санкционные товары

«Мы заметили, что количество товаров, ввозимых в Литву из стран Центральной Азии, в этом году увеличилось почти на 90%. Такой резкий рост может означать, что под видом других стран пытаются продавать товары из России или Беларуси, подпадающие под санкции Европейского Союза», — отмечает заместитель генерального директора Таможенного департамента Довиле Краулайдене.

Также таможенники усилят досмотр на рентгене автомобилей с прицепами, зарегистрированными в Беларуси или России.

Литовская таможня с 20 июля по 20 ноября более 10,5 тыс. раз не впустила товар, когда страной отправки или получения была Россия и более 3 тыс. раз — Беларусь.

В январе-октябре по сравнению с 2021 годом общая статистическая стоимость товаров, ввезенных в Литву из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, увеличилась на 88%, а экспортированных товаров увеличилась в 2,3 раза.

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