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Таможенники Литвы обнаружили 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России

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Таможенники Литвы обнаружили 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России

Фото таможни Литвы

Литовские таможенники задержали 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России, сообщила Каунасская территориальная таможня.

Российский гражданин А. Л., въехавший из Калининградской области РФ в Литву через пропускной пункт Кибартай на грузовом автомобиле Volvo, декларировал, что везет груз морепродуктов, однако при проверке таможенники обнаружили под сидением автомобиля и между личных вещей водителя нелегально провозимые лекарства. 

В кабине автомобиля было спрятано 1936 упаковок различных препаратов, стоимость которых с обязательными к уплате налогами достигает 1018 евро.

Лекарства задержаны, а на нарушителя составлен протокол о задержании товаров. За провоз контрабанды водителю грозит денежный штраф и конфискация нелегально провозившихся препаратов. 

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