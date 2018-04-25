Таможенники Литвы обнаружили 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России

Фото таможни Литвы

Литовские таможенники задержали 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России, сообщила Каунасская территориальная таможня.

Российский гражданин А. Л., въехавший из Калининградской области РФ в Литву через пропускной пункт Кибартай на грузовом автомобиле Volvo, декларировал, что везет груз морепродуктов, однако при проверке таможенники обнаружили под сидением автомобиля и между личных вещей водителя нелегально провозимые лекарства.

В кабине автомобиля было спрятано 1936 упаковок различных препаратов, стоимость которых с обязательными к уплате налогами достигает 1018 евро.

Лекарства задержаны, а на нарушителя составлен протокол о задержании товаров. За провоз контрабанды водителю грозит денежный штраф и конфискация нелегально провозившихся препаратов.