Таможенники Литвы задержали контрафактных сигарет более чем на 800 тыс. евро

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На границе с Беларусью, в Шальчининкай задержан груз контрафактных сигарет стоимостью более 800 тыс. евро, сообщила во вторник Криминальная служба таможни.

Как сообщают таможенники, одна из крупнейших в этом году партий контрафакта была задержана на погранпереходе Шальчининкай при проверки приехавшего из Беларуси грузовика Scania.

Водитель грузовика указал, что везет для деревообрабатывающего предприятия в Вильнюсе груз древесины хвойных пород.

Проверка грузовика мобильной системой рентгена показала, что в древесине спрятаны полные сигарет коробки.

По предварительным данным, грузовик вез не менее 250 тыс. пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками.

Их общая стоимость с обязательными к уплате налогами — не менее 825 тыс. евро.

Точное количество контрабандных сигарет еще устанавливается.

Водитель грузовика был задержан, но потом освобожден под денежный залог. Он уже знаком правоохране из-за подобного рода преступлений.