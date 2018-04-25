Таможня ЕС откроет «единое окно»

Европейская комиссия предложила ввести для таможни Европейского союза принцип «единого окна», который позволит органам, занятым таможенной очисткой товаров, упростить обмен информацией, предоставляемой торговцами. Об этом в среду, 28 октября, сообщил портал Еврокомиссии.

«Цифровизация, глобализация и изменения характера торговли представляют как риски, так и возможности, когда речь идет о товарах, пересекающих границы ЕС. Сегодняшнее предложение — это первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах», — сказал, представляя новую инициативу, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, данная инициатива — первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах.

Ежегодный товарооборот Таможенного союз ЕС составляет более 3,5 триллиона евро.

«Кризис COVID-19 подчеркнул важность наличия гибких, но надежных таможенных процессов. Их важность будет расти по мере роста объемов торговли, появления новых проблем, связанных с цифровизацией и электронной коммерцией, таких как новые формы мошенничества», — сказал Джентилони.

Еврокомиссия подчеркивает, что на ЕС приходится 15% мировой торговли. В 2018 году более чем 2000 таможен ЕС обработали почти 343 миллиона таможенных деклараций и собрали 25,3 млрд евро таможенных пошлин.

В настоящее время формальности, требуемые на внешних границах ЕС, часто связаны с участием многих органов, отвечающих за разные направления. В результате предприятиям приходится предоставлять информацию в несколько инстанций, каждая из которых имеет свой портал и процедуры.