Таможня Литвы подписала договор с Nuctech об оборудовании на границе с Беларусью

По его словам, пока договор окончательно не подписан, его стоимость не разглашается. Предварительная стоимость закупки составляла 4 млн евро, однако департаменту удалось сэкономить средства.

По договору, рентгеновский аппарат планируется закупить до 4 декабря, однако этот срок может быть продлен на один год. По словам В. Волунгявичюса это будет зависеть от того, когда литовская железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai (LTG) оборудует инфраструктуру. Договор об этом между департаментом и LTG подписан еще в 2019 году.

Еще в августе Правительственная комиссия по проверке важных для национальной безопасности сделок представила положительное заключение о сделке Департамента таможни и победителя конкурса Nuctech Warsaw. Бывший тогда советником премьера Кястутис Ланчинскас сообщил BNS, что было принято внимание то, что сейчас происходит на границе с Беларусью – кризис с нелегальными мигрантами, рост контрабанды в десятки раз, между тем, таможенникам приходится проверять вручную.

По его словам, договор одобрен с «очень большим списком условий и оговорок», связанных со сроками, программным оборудованием, интернетом и многим другим.

Компания Nuctech Warsaw в этом году была исключена из конкурса рентгеновских систем компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») из-за угрозы национальной безопасности. Тогда Nuctech утверждала, что ее оборудование производится в Варшаве «с соблюдением самых строгих стандартов деятельности и безопасности, применяющихся в Евросоюзе и национальных».

В августе руководитель Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас сообщал BNS, что в конкурсе участвовали две компании, однако лишь предложение Nuctech Warsaw соответствовало условиям конкурса, поэтому фактически выбирали из единственного поставщика.

Ранее премьер Ингрида Шимоните заявляла, что рентгеновский аппарат на погранпункте Кена должен появиться как можно скорее.

Американская газета Wall Street Journal в июне прошлого года сообщила, что агентства США развернули активную кампанию против деятельности Nuctech в Европе.

Критики заявляют, что стратегия низких цен компании Nuctech позволяет предполагать, что компания работает не на коммерческой основе, а стремиться обеспечить контроль над стратегической инфраструктурой.