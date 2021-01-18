Таможня Литвы: в прошлом году отмечалась активизация контрабанды сигарет

Таможенники обращают внимание на то, что поток контрабандных сигарет, который практически остановился после состоявшихся в начале августа президентских выборов в Беларуси. Однако в конце этого же месяца возобновился.

Последовательно растет количество белорусских сигарет в общем контрабандном потоке. В прошлом году почти все задержанные нелегальные сигареты (93%) были произведены в Беларуси. Между тем, в 2019 году белорусские сигареты составляли 85% контрабанды этих товаров (в 2018 году — 61%).

«В 2020-ом лишь стала ярче и другая тенденция последних лет: укрупнение контрабандных грузов», – говорится в сообщении таможни.

В прошлом году контрабанда сигарет была обнаружена забетонированной в блоках для фундамента, перевозимых по железной дороге, в строительных цементных блоках и в различных грузах древесины. А также в жидких удобрениях, цистернах с растительным маслом, в бобинах алюминиевой фольги, в грузе углевых фильтров или в мешках с древесным углем, в грузах поролона, стекловаты, в пластиковых трубах, в торфе, мебели и в прочих грузах.

BNS