Таможня вернула во Францию груз, предназначавшийся для белорусской авиакомпании Belavia

На минувшей неделе в Сообществе вступил в силу пятый пакет санкций для 28 физических и юридических лиц (17 человек и 11 предприятий), имеющих отношение к организации нелегальной миграции с целями политического давления и организации репрессий против жителей Беларуси.

Под санкции попали прокуроры и судьи белорусского режима, командиры погранвойск, а также авиакомпания Belavia, гостиница «Планета», туроператор «Центркурорт» и др.

Брюссель обвиняет режим белорусского президента Александра Лукашенко в гибридной атаке против ЕС с привлечением тысяч мигрантов с Ближнего Востока и направлением их на границы Польши, Латвии и Литвы.

Лукашенко отрицает свою ответственность за это.