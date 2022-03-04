Таможня: вступили в силу новые ограничения для белорусского экспорта в ЕС

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Департамент таможни сообщил, что с пятницы вступили в силу новые ограничения для экспорта белорусских товаров в Евросоюз.

Новый Регламент Совета ЕС предусматривает, что из Беларуси в ЕС запрещено ввозить древесину и изделия из нее, древесный уголь, цемент и изделия из него, бетон, железо и сталь, а также изделия из них, каучуковые изделия, в том числе и покрышки.

Как утверждает департамент, экспорт этих товаров в ЕС возможен только на основании заключенных до 4 марта договоров, они будут действовать до 2 июня. К этому времени предприниматели должны завершить сделки.

Впервые санкции для некоторых важных экспортных продуктов Беларуси, включая калийные удобрения, ЕС ввел в июне прошлого года в ответ на расправу режима с оппонентами и принуждение к посадке в Минске летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.

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