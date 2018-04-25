«Танго в приглушенном свете»

21 февраля впервые в истории Литвы в Вильнюсе, на сцене самого уютного камерного зала Старого города «White Piano Hall», выступит культовая «BIAGI GROUP».
Это ансамбль «Новой музыки», основанный в начале 2015 года композитором, вокалистом и бандонеонистом аргентинских кровей Глебом Бьяги. Аналогов этому коллективу в мире просто не существует.
В таком составе, как бандонеон и контрабас, танго было на самой заре появления стиля: мелодия и бас, гармония и ритм, грусть и радость, быт и ностальгия о былой любви.
Танго — стиль мыслей и жизни, привычки и гордость каждого жителя портовых районов Аргентины и Уругвая, -нашедшее воплощение в поэзии, литературе, музыке и танцах, ставшее уникальным образцом городского фольклора, дошедшего до концертных и оперных залов мира.
В репертуаре ансамбля — старинные кандомбе и милонги, креольские вальсы, произведения эпох «Canyengue», «Orillero», «Rítmico», «Típico» и других времен, все это выливается в оригинальные авторские аранжировки каждого произведения. И все это можно уверенно назвать их фирменным стилем «Nueva Música», или «Típico Nuevo».
Билеты на концерт «BIAGI GROUP» продаются во всех кассах Bilietai.lt.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę