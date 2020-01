Tapatybės kortelės – per vieną dieną

„Norint dokumentą greitai pagaminti bus būtina koreguoti gamybos ir tikrinimo informacinėse sistemose procesus, todėl rinkliava yra labai konkrečiai apskaičiuota ir nėra maža, tačiau tokia galimybė iš esmės bus, ir manau, kad tikrai atsiras žmonių, kuriems bus svarbu tuo pasinaudoti“, – sakė R. Tamašunienė.

Centro teigimu, pasą užsakius iki 9 valandos, jį atsiimti bus galima tą pačią dieną nuo 11 valandos, o užsakius iki 12 valandos – tą pačią dieną nuo 14 valandos. Paslauga bus teikiama Vilniuje.

Iki šiol asmens tapatybės kortelę buvo galima gauti bendra tvarka – per vieną mėnesį – ir skubos tvarka – per penkias darbo dienas. Pasą buvo galima gauti bendra tvarka – per vieną mėnesį – ir skubos tvarka – per penkias arba vieną darbo dieną.