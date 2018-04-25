Ignitis разъяснил о тарифных планах на оплату за электричество

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Комментируя вопросы читателей по поводу выбора тарифного плана на оплату за электричество, представители компании – поставщика электроэнергии Ignitis разъяснили, что наиболее популярный план среди потребителей «Cтандартный».

План «Дом» выгоден для клиентов, потребляющих свыше 2250 kWh в год, план «Дом плюс» — для клиентов, потребляющих свыше 7200 kWh в год.

Рассчитать наиболее выгодный план потребители могут воспользовавшись калькулятором, размещенным на сайте www.ignitis.lt, или позвонив по телефону 1802 либо +370 611 21802.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ