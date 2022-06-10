Тарифы на газ для жителей

С применением государственной субсидии цена 1 куб. метра газа для потребителей, использующих газ для приготовления пищи (первая группа), повысится на 27,5% до 1,02 евро (с учетом НДС), для потребителей, использующих газ для отопления (до 20 тыс. кубометров в год) (вторая группа) — на 40% до 77 центов, а у тех, кто потребляет еще больше (третья группа) — на 41,5% до 75 центов.

Без субсидии тариф для первой группы потребителей достиг бы с июля 1,56 евро (на 96% больше, чем сейчас), для второй — 1,31 евро (в 2,4 раза больше), а для третьей — 1,29 евро (в 2,45 больше).

По данным ГСРЭ, наибольшее влияние на рост цен на газ оказали изменения на европейских газовых биржах. Цена природного газа на бирже во втором полугодии прогнозируется на уровне 90-100 евро за мегаватт-час (без учета НДС). Между тем в 2016-2020 годах средние биржевые цены не достигали 25 евро за МВтч.

Информация «ЛК», BNS