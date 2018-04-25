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Культура

Театр одного Шендеровича

Фото организаторов

29 октября в 19.00 Вильнюсе, Дом польской культуры

 «Остроумный и ехидный» Виктор Шендерович посвятил целый концерт одним только пьесам. Поэт, писатель, сатирик, сценарист и журналист нешуточно талантлив во всех литературных жанрах.  Его лаконичные тексты высоко оценивали Григорий Горин и Александр Володин. Ведь он — драматург, пьесы которого с успехом идут по всему миру.

Программа «ТЕАТР ОДНОГО ШЕНДЕРОВИЧА» — моноспектакль, в котором вы увидите и услышите отрывки из нескольких комедий в уникальном авторском исполнении. Эти истории, как кусочки мозаики, складываются в портреты разных людей и эпох.

Фрагменты прозвучат в неподражаемом авторском исполнении Шендеровича-драматурга и Шендеровича-актера, в кармане которого диплом «режиссера самодеятельных театральных коллективов», а за плечами – студия Олега Табакова, преподавание в ГИТИСе и много другого интересного театрального опыта.

«Потерпевший Гольдинер», «Господин Айн», «Концепция», «Бляха-муха» –«комедии и немножко себе мелодрамы», смешные настолько, чтобы заставить зал задыхаться от хохота, и слегка грустные, чтобы у тех, кто по-настоящему проникся и что-то понял, на глазах появились слезы.

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