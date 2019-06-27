Театральная площадь — арена для волейбола

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

В Клайпеде, в самом центре города, на Театральной площади будет рассыпано 150 кубометров песка и оборудована волейбольная площадка, отвечающая международным стандартам, с трибунами на 400 мест для зрителей. Это будет сделано к предстоящему 29-30 июня в Клайпеде международному турниру по пляжному волейболу среди женщин „Amber Cup – Kredito garantas“. В Клайпеду планируют прибыть волейболистки из 12 стран, среди которых могут быть и представительницы далекой Бразилии. Этим удивительным зрелищем – пляжным волейболом — зрители смогут наслаждаться бесплатно.

Подтвердили свое участие

Свое участие в турнире уже подтвердили команды Австрии, Испании, Израиля, Чехии, Украины, России, Беларуси, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и Литвы.

«Самыми сильными являются команды Финляндии и Испании, которые в мировых рейтингах занимают около 50 мест. Также ведем переговоры с командой Бразилии, но пока не ясно, сможем ли мы осуществить их финансовые условия. Пока скажу, что ведем переговоры с командой, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро немного не дотянула до медали и заняла 4-е место. Это о многом говорит», — сказал один из организаторов соревнований руководитель клуба «Пляжный волейбол Клайпеды» А. Думбаускас.

Его дочь – известная в мире волейбола спортсменка Е. Думбаускайте. Ее титулы говорят сами за себя – чемпионка Европы и мира среди юниоров, обладательница бронзовой медали Кубка мира, победительница и призер зональных турниров чемпионата Европы, чемпионка первого в истории Европы волейбола на снегу, постоянная участница и победительница различных международных турниров. Именно член сборной Литвы Е. Думбаускайте во многом способствовала тому, чтобы в Клайпеду прибыли сильные команды зарубежных стран. На турнире в Клайпеде Ева будет выступать вместе с другой представительницей Литвы Ириной Зобиной.

Призовой фонд — 5000 евро

Организаторы не скрывают, что их цель – сделать турнир традиционным, и, может быть, уже в следующем году он будет включен в календарь рейтинговых турниров. Организаторы турнира – клайпедская школа легкой атлетики и клуб «Пляжный волейбол Клайпеды».

Формат соревнований

По словам организаторов международного женского турнира по пляжному волейболу, пока до конца неясно, сколько команд примут участие в соревнованиях — 12 или 16. Хотелось бы, чтобы каждая команда проводила в день не более трех матчей.

Как готовятся к турниру

Организаторы тщательно продумали все мелочи и хотят организовать такое мероприятие, которое запомнилось бы не только профессионалам и любителям пляжного волейбола, но и обычным клайпедчанам. Турнир по пляжному волейболу в центре Клайпеды будет проводиться впервые, но, по словам организаторов, в Европе и в мире такие соревнования осуществляются.

Подготовлено по сообщениям СМИ