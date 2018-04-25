Телефонный обман

Фото pixabay.com

В Шяуляйском районе, в деревне Памоцке, 37-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника. Об этом сообщила пресс-служба Шяуляйской полиции.

По данным следствия, мужчина представился полицейским и сообщил, что у задержанного обнаружили документы этой женщины и информацию о подключении к ее банковскому счету. Мошеннику удалось обманным путем завладеть данными электронного банкинга. В результате со счета женщины исчезли десять тысяч евро.

По данным опроса, проведенного по заказу Swedbank, в этом году почти половина (48%) населения страны утверждают, что они или их родственники подвергались телефонному или электронному мошенничеству. Каждый шестой случай мошенничества приводит к финансовым потерям.