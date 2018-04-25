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Происшествия

Телефонный обман

Фото pixabay.com

В Шяуляйском районе, в деревне Памоцке, 37-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника. Об этом сообщила пресс-служба Шяуляйской полиции.

По данным следствия, мужчина представился полицейским и сообщил, что у задержанного обнаружили документы этой женщины и информацию о подключении к ее банковскому счету. Мошеннику удалось обманным путем завладеть данными электронного банкинга. В результате со счета женщины исчезли десять тысяч евро.

По данным опроса, проведенного по заказу Swedbank, в этом году почти половина (48%) населения страны утверждают, что они или их родственники подвергались телефонному или электронному мошенничеству. Каждый шестой случай мошенничества приводит к финансовым потерям.

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По данным Swedbank, около 36% людей, понесших материальный ущерб, говорят, что потеряли от десяти до 50 евро. Почти каждая пятая жертва (18%) заявляет, что потери были в размере 101-500 евро, 13% сообщили о потере от 51 до ста евро. Около 4% утверждают, что потеряли более трех тысяч евро.

Как показали исследования, почти половина опрошенных опасаются, что могут стать жертвами мошенников. 11% опрошенных отметили, что не имеют достаточно информации о том, как защититься от мошенников, поэтому обеспокоены безопасностью своих денег и личных данных.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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