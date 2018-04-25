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Telia испытала сложную кибератаку, были перебои в работе сайтов

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В среду по причине кибератаки возникли перебои в работе сайтов и в услугах некоторых компаний, пользующихся сетью телекоммуникационной компании Telia.

«Телекоммуникационная компания Telia испытывает сложную DDoS-атаку на инфраструктуру Hostex. По этой причине могут замедлиться или временно быть недоступными сайты или услуги некоторых компаний»,  – говорится в комментарии Telia, предоставленном BNS.

В нем также утверждается, что, по предварительным данным, атака зараженной компьютерной сети (ботнета) осуществляется в основном с находящихся за границей серверов путем послания запросов достаточно широкого среза IP-адресов Hostex.

Telia утверждает, что в данный момент специалисты оперативно решают проблему направления потоков и восстановления услуг, а также полной остановки DDoS-атаки.

Кроме того, по сообщению Telia, основная часть информационных услуг остается не затронутой, нет влияния на услуги связи самих клиентов. 

В связи с неполадками в сети Telia в среду временно был недоступен и сайт агентства новостей BNS.

Telia сообщила, что одолела сложную кибератаку

Телекоммуникационная компания Telia сообщила, что испытала сложную DDoS-атаку на инфраструктуру Hostex, которая в 17 часов была взята под контроль.  

«Команды специалистов Telia взяли под контроль хакерские потоки и направили международный интернет через свое другое соединение», – говорится в сообщении.

Из-за атаки временно замедлилась работа сайтов некоторых компаний  или были недоступными их услугу, сейчас их работа восстановлена.  

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