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Telia Lietuva за 10 млн евро построит под Вильнюсом новый центр данных

Фото BNS/ Каролиса Каволелиса

Компания информационных технологий и телекоммуникаций Telia Lietuva планирует построить под Вильнюсом новый центр данных. В проект будет инвестировано 10 млн евро, сообщает компания. 

Центр будет построен вблизи автомагистрали Вильнюс — Паневежис, предприятие вскоре намерено объявить конкурсы на проектирование и подрядчика строительства. 

Новый центр данных намечается соединить с двумя другими находящимися в Вильнюсе центрами данных Telia Lietuva, создав таким образом крупнейшую в странах Балтии инфраструктуру центров данных. 

В прошлом году Telia Lietuva почти за 1 млн евро обновила центр данных в вильнюсском районе Жирмунай, а также инвестировала 2 млн евро в расширение и модернизацию центра данных в районе Науйойи Вильня. 

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