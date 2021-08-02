Темпы миграции не спадают, и нужны санкции для всех участников процесса – Г. Ландсбергис

Фото urm.lt

Темпы миграции из Беларуси в Литву не спадают, и ведомства Евросоюза (ЕС) должны ввести санкции в отношении всех участников этого процесса, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Похоже, что дружественные дипломатические усилия и ЕС, и Литвы с Ираком и Турцией не дают результата. Ведомства ЕС должны предложить пакеты санкций для всех участвующих в контрабанде», — сказал BNS в понедельник глава литовской дипломатии.

Он сказал это в связи с намерениями авиалиний Ирак открыть рейсы в Минск еще из трех иракских городов — Басры, Эрбиля и Сулеймании. Об этом сообщается на сайтах Минского аэропорта и авиакомпании Iraq Airways.

Министр подчеркнул, что также и самой Литве «нужно браться за тотальную охрану границы».

«Может быть, это станет единственным решением, удерживающим от контрабанды людей», — сказал Г. Ландсбергис.

Находящаяся в Литве с визитом еврокомиссар Илва Йоханссон, в свою очередь, признала, что для разрешения этого кризиса «нужно сделать больше».

И все же она подчеркнула, что в дискуссиях о сокращении числа полетов и возвращении мигрантов в страны происхождения Ирак и другие страны «ведут себя конструктивнее», чем она ожидала.

«Разумеется, нужно еще продолжать эти усилия. (…) У ЕС много возможностей в плане переговоров с третьими странами», — объяснила еврокомиссар.

Сообщество на прошлой неделе сообщило, что оказывает давление на Ирак с тем, чтобы он остановил потоки мигрантов, пытающихся попасть в Литву через Беларусь.

Говоря о возможных рычагах ЕС на переговорах с Ираком, И. Йоханссон сказала, что она еще раньше предложила новые меры, связанные с выдачей виз гражданам третьих стран, если конкретные государства не соблюдают международные обязательства при решении связанных с миграцией вопросов.

В этом году границу с Литвой из Беларуси пересекли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов.

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.