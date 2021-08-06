Темпы миграции растут: Литва думает о помощи

«Я предлагаю ввести и обязательный механизм солидарности, чтобы мы могли обеспечить помощь стране, которая испытывает давление, от других стран, и эта помощь уже не будет добровольной», – добавила еврокомиссар.

Активный диалог с Ираком

Премьер Ингрида Шимоните просит более активной помощи в диалоге с Ираком по поводу снижения количества рейсов в Минск и возвращения в страну нелегальных мигрантов.

«Очевидно, что есть несколько вопросов, где Еврокомиссия, ведомства Евросоюза помогают Литве и, надеюсь, будут больше помогать. В первую очередь в снижении потенциального потока. Здесь наша самая большая надежда, что ЕС использует свою переговорную позицию с правительством Ирака», – сказала И. Шимоните на совместной пресс-конференции.

И. Шимоните подчеркнула важность вопроса реадмиссии в переговорах с Багдадом. Премьер также отметила, что очень важна и практическая помощь ЕС, которая оказывается в настоящее время, ожидается, что она будет и в будущем. Это сотрудники других стран и международных организаций, переводчики.

Как стало известно, из Минска стартуют полеты еще из трех городов Ирака. Информация об этом появилась в онлайн-табло Национального аэропорта Минска и в сезонном расписании. Рейсы будет выполнять иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways.

Это города Басра (1 327 000 жителей), Сулеймания (677 000 жителей) и Эрбиль (846 000 жителей). Все билеты на самолеты из Басры в Минск распроданы до 26 августа, а из Эрбиля – до конца октября.

В свою очередь еврокомиссар И. Йоханссон признала, что при решении данного кризиса «нужно сделать больше». Она отметила, что большинство нелегалов, скорее всего, не являются беженцами, поэтому вопрос об их высылке действительно очень актуален.

«Мы должны сделать больше, чтобы преградить путь таким рейсам в Минск. Я сообщу об этом председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главному уполномоченному по иностранным делам ЕС Жозепу Борелю, так как это касается не только моей компетенции. Это компетенция всей ЕК – быть вместе с Литвой», – отметила еврокомиссар.

«Нам следует срочно реагировать и как можно скорее встретиться с правительством Ирака и должностными лицами этой страны, чтобы обсудить возможности сокращения объемов полетов», –- сказала еврокомиссар, посетившая границу Литвы с Беларусью в Мядининкай.

По ее словам, планы выполнять полеты в Минск еще из трех городов Ирака — Басры, Эрбиля и Сулеймании – огорчают.

Политик подчеркнула, что в дискуссиях Ирак и другие страны «ведут себя более конструктивно, чем ожидалось».

«Конечно, нужно продолжать эти усилия. У ЕС есть много рычагов в диалоге с третьими странами», – пояснила еврокомиссар.

Ограничения на выдачу виз

Евросоюз на прошлой неделе сообщил, что оказывает давление на Ирак о прекращении потока мигрантов через Беларусь.

И. Йоханссон заявила, что она уже ранее предложила новые меры, связанные с ограничением выдачи виз гражданам третьих стран, если те не выполняют международные обязательства в решении миграционных вопросов.

«Мы используем политическое, правовое давление в отношении третьих стран», – пояснила комиссар ЕС.

Она считает, что проблемы нелегальной миграции в ЕС может снизить новый пакт о миграции и убежище, который в прошлом году представила комиссия. Однако он должен еще быть утвержден.

«Пакт поможет сконцентрироваться на нелегальных маршрутах с целью обеспечить, чтобы к прибывающим нелегалам, которые не являются беженцами, применялись другие процедуры», – пояснила политик.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Деньги желающим вернуться

Литовские пограничники и работники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться домой, чтобы ускорить их реадмиссию, сообщила глава Департамента миграции (ДМ).

По словам директора ДМ Эвелины Гудзинскайте, такие возможности предоставляют поправки к принятому недавно закону о правовом статусе иностранцев.

«Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и миграции предлагать карманные деньги желающим вернуться. В настоящее время мы готовим порядок, который это узаконит», – сказала BNS Э. Гудзинскайте.

Сейчас деньги на авиабилет, карманные расходы и на реинтеграцию предлагает действующее в Литве подразделение Международной организации миграции, сказала она.

По словам Э. Гудзинскайте, в новом порядке, скорее всего, будет предусмотрено, что пограничники и миграционные служащие смогут предложить только карманные деньги и деньги на авиабилет.

Глава ДМ говорит, что этот порядок должен быть еще утвержден распоряжением министра внутренних дел.

Точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не ясны. Также не ясно, будут ли они выплачиваться из европейских или же из национальных средств.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ