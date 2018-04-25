Экономика

Темпы роста экономики: Литва в лидерах

Фото из открытых источников

Во втором квартале 2019 года внутренний валовой продукт (ВВП) стран Евросоюза вырос на 0,2 % по сравнению с предыдущим кварталом. Литва вошла в число стран ЕС с самым высоким показателем роста экономики, свидетельствуют предварительные данные статистического агентства Eurostat.

​Самое высокое увеличение ВВП было зафиксировано в Венгрии (+1,1 %). На втором месте — Румыния с показателем в 1 %, третье занимают Литва и Финляндия, где экономика за квартал выросла на 0,9 %. Антилидерами рейтинга стали Великобритания (-0,2 %), Швеция и Германия (-0,1 %).

В годовом выражении самый значительный рост ВВП был отмечен в Венгрии (+5,1 %), Румынии (+4,6 %) и Польше (+4,1 %). Литва заняла 4-е место с показателем в 4 %, а пятерку лидеров замкнул Кипр, где экономика выросла на 3,2 %.

В Италии показатель ВВП не изменился. В Германии рост экономики составил 0,4 %, в Великобритании — 1,2 %.

Ранее в Минфине Литвы предполагали, что рост ВВП в балтийской республике в этом году составит 3,4 %. Согласно прогнозам ведомства, в следующем году потенциальный рост достигнет 3,7 %, а реальный — 2,8 %.

В июле по сравнению с маем промышленное производство в ЕС снизилось на 1,5 %, в то время как в Литве был отмечен самый высокий рост этого показателя.

Промышленное производство и продажи в Литве за семь месяцев этого года по сравнению с январем-июлем прошлого года выросли на 5,1 % в сопоставимых ценах до 13,5 млрд евро. Без учета влияния рабочих дней годовой рост промышленного производства тоже составил 5,1 %.

Только в июле, по сравнению с июнем, промышленное производство и продажи после коррекции на сезонность и число рабочих дней выросли на 1,2 % до 1,96 млрд евро (без коррекции, по данным Департамента статистики Литвы, этот показатель составил 2,3 %).

Объемы горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и продукция обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 %, выпуск только продукции обрабатывающей промышленности также увеличился на 5,5 %, производство обрабатывающей промышленности без учета продуктов нефтепереработки — на 6,6 %.

Между тем, специалисты не раз отмечали замедление темпа роста экономики в странах Балтии. Это влияет в первую очередь на финансовое благополучие жителей республики.

Между тем премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что Литве пока нет необходимости использовать меры для стимулирования экономики. Глава правительства отметил, что если это все же понадобится, то государство будет к этому готово. Одной из мер по управлению рисками Сквярнялис назвал накопление резервов.

«Если появится момент, что нам нужно будет стимулировать внутренний рынок или увеличивать так называемые траты, то мы будем это делать — в зависимости от ситуации, которая сложится на международных рынках, если говорить о каком-то вероятном воздействии на экономику», — сказал он, отметив, что пока это не нужно. По мнению премьера, к концу года Литва сможет накопить 1,5 миллиарда евро в государственном резерве и даже больше.

Информация «ЛК», BNS             

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