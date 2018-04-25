Темпы роста мировой экономики могут не вернуться к докризисным значениям — эксперт Всемирного банка

Темпы роста мировой экономики могут никогда не вернуться к докризисным значениям. Об этом заявил старший экономист Всемирного банка Патрик Кирби на Международном биржевом форуме, сообщает ТАСС.

Эксперт отметил, что глобальная экономика будет восстанавливаться, но процесс при этом будет очень медленным.

«Считаем, что еще пару лет мы будем оставаться ниже уровня 2019 года, а на темпы роста, которые были до этого, не выйдем, возможно, никогда», — отметил Кирби.

По его словам, ситуация во многих странах, несмотря на положительные результаты III квартала, сравнима с тяжелейшими последствиями кризиса 2008-2009 годов. А поскольку во многих странах начинается вторая волна пандемии коронавируса и глобальное восстановление будет относительно медленным, центральные банки будут вынуждены сохранять низкие ключевые ставки.