Тенденции контрабанды

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Литовские таможенники сообщают, что в прошлом году задержали рекордное количество контрабандных сигарет и табачного сырья, сообщает BNS.

Таможенные склады переполнены изъятыми контрабандными сигаретами. По предварительным подсчетам, задержано почти 19 млн пачек нелегальных сигарет и 60 тонн табачного сырья стоимостью свыше 73 млн евро. Минувший год стал рекордным за последнее десятилетие по количеству задержанных контрабандных сигарет.

Только по фактам контрабанды табачных изделий в прошлом году начато 131 досудебное расследование, в позапрошлом году их было 95, в 2019-м — 68, в 2018-м — 49.

«Состав контрабандного потока не меняется — и в прошлом году большую его часть — 84% — составляли белорусские сигареты с гродненской фабрики «Неман», — сообщается в пресс-релизе Таможенного департамента Литвы.

Как и раньше, большая часть контрабанды задержана на границе с Беларусью. Если в 2020 году контрабанда на восточной границе составила 64 проц., то в прошлом году – 75 проц. всех задержанных сигарет.

Литовские таможенники отмечают, что после усиления охраны границы контрабандисты ищут новые, менее рискованные маршруты. Один из таких — ввоз контрабанды в Литву с территории Латвии, контрабанду задерживали на польско-литовской границе. В последние месяцы прошлого года таможенники задержали три крупные партии такой контрабанды. Так, в декабре литовские таможенники задержали крупную партию сигарет, которая провозилась по декларации как конфеты.

В прошлом году в три раза выросло количество обнаружения контрабанды на железнодорожном транспорте. Только на таможне Литвы зафиксировано 24 случая крупных партий контрабандных сигарет. По сравнению с 2020 годом в два раза (до 835 тыс. пачек) выросло количество задержанных на железной дороге табачных изделий, их стоимость составила почти 3 млн евро.

Однако большая часть контрабанды приходится на грузовой автотранспорт, часто это особо крупные партии: по 500-1200 коробок, то есть от 250 до 600 тыс. пачек в одной партии. Контрабанду прячут в официально перевозимых товарах: для прикрытия контрабанды сигарет использовали лук, помидоры, макароны, строительные блоки, древесные опилки и прочие товары. Контрабанду также находят в упаковках кофейных чашек, в стальной арматуре, строительных блоках, кирпичах, в древесных опилках или торфяных брикетах, в минеральной вате.

«Традиционные» места тайников в грузовиках – пол и крыша полуприцепа. Используют и классические контрабандные убежища — в полу, боковых стенках автоприцепов. «Классическим» можно назвать и такой способ сокрытия контрабанды, когда часть полуприцепа отгораживается доской, имитирующей его оригинальную стенку.

Смекалку проявляют не только отправители крупных партий. Среди личных вещей водителей и пассажиров тоже попадается немало интересного. Так, к примеру, в польском музее контрабандиста хранятся корзинки из лозы с двойным дном, книги, мячи, упаковки порошкового супа, консервы, упаковки с кофе и многое другое — во всем этом перевозились сигареты.