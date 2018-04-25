Тенденции на рынке труда

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Рынок труда сегодня стремительно меняется, растет потребность в высококвалифицированных специалистах, но при этом постоянно требуются и работники без специализированной подготовки. Трудовые ресурсы становятся мобильнее, наниматели — требовательнее, производства — технологичнее. Растет спектр новых смежных профессий — и необходимость подстраивать под них систему образования.

Безработица растет

Уровень безработицы в Литве составлял в ноябре 8,4% и был на 0,5 проц. пункта выше, чем в октябре, показывают данные Службы занятости. На 1 декабря в Литве были зарегистрированы 144,2 тыс. безработных.

Служба утверждает, что безработица выросла после окончания временных работ и в связи со снижением спроса на рабочую силу.

В ноябре в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано 32,7 тыс. предложений о трудоустройстве – на одну десятую меньше, чем в октябре. Три из пяти зарегистрированных свободных рабочих мест приходилось на квалифицированных работников, почти 22% – на специалистов, около 19% – на неквалифицированных работников.

Служба занятости в ноябре помогла трудоустроиться 12 тыс. лиц – на 3 тыс. меньше, чем в октябре. За 11 месяцев этого года трудоустроены в общей сложности 169,2 тыс. безработных – на 10,4 тыс. больше, чем за такой же период в 2018 году. В ноябре в Литве были трудоустроены почти 6000 иностранцев.

Иностранцы на рынке труда

В ноябре в Литве были трудоустроены 5800 граждан третьих стран, 160 иностранцев были командированы на работу в Литву. В прошлом месяце в Литве почти 170 предприятий приняли на работу иностранцев.

Такую статистику приводит Фонд социального страхования (Sodra), опираясь на новые данные, которые работодатели начали представлять с ноября.

В Литве число работающих иностранцев постоянно меняется – одни работники приезжают или трудоустраиваются на другом предприятии, другие уезжают, а работодатели предоставляют информацию каждый раз, беря на работу человека. Поэтому сообщения работодателей не отражают точное число приезжающих работников, но позволяют следить за тенденциями на рынке труда.

Нелегалы

По словам главного инспектора по труду Йонаса Грицюса, нехватка квалифицированной рабочей силы, упрощение трудоустройства или командировки граждан третьих стран создают больше возможностей, однако нечестные работодатели зачастую пользуются дешевой рабочей силой, не платя налогов.

«Кроме того, часто возникают обоснованные сомнения в том, на самом ли деле работники командированы и платится ли им зарплата в установленном порядке. Встречаются даже случаи, когда иностранцы не знают, на кого работают», – отметил он в сообщении.

За полгода были выявлены 1010 нелегально работавших лиц, а проверены — 3,6 тыс. Основная их часть была задействована в строительстве, торговле и на сельскохозяйственных предприятиях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ