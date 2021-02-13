Теневое правительство «агариев» возглавит Р. Карбаускис

Теневое правительство оппозиционного Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») возглавил председатель этой партии Рамунас Карбаускис, бывший премьер этой партии, беспартийный Саулюс Сквернялис остался без поста.
В утвержденном в конце января теневом кабинете министров ЛСКЗ обязанности министра финансов поручены Валюсу Ажуоласу, главы МВД – Гуоде Бурокене, министра обороны Дайнюсу Гайжаускасу, министра окружающей среды – Литиге Гирскене, образования и спорта – Эугениюсу Йовайше, экономики – Дейвидасу Лабанавичюсу, энергетики Арвидасу Некрошюсу, культуры – Аушрине Норкене, юстиции – Агне Ширинскене, социальной защиты и труда – Томасу Томилинасу, транспорта – Арвидасу Вайткусу.
В теневом правительстве есть и три человека — действительно бывшие министры. А. Вярига «сохранил» пост министра здравоохранений, Кестутис Мажейка стал теневым министром сельского хозяйства, а Гедрюс Сурплис назначен руководить теневым МИД.
Все теневые министры, за исключением члена Клайпедского горсовета А. Вайткуса, являются депутатами сейма.
В четверг ЛСКЗ объявил и программу теневого правительства, которая, по мнению партии, будет альтернативой программе действующего правительства консерваторов и либералов.
«ЛСКЗ, в отличие от действующей сейчас в правящем большинстве партии, акцентирует традиционную семью, которой государство должно обеспечить все ресурсы, необходимые для развития и роста, для обучения и работы, чтобы быть в здоровье и безопасности, жить в чистой окружающей среде», – отмечают «аграрии».
В программе теневого правительства крупнейшая оппозиционная партия акцентирует создание основополагающего благополучия. По их мнению, государство обязано защищать жизнь и здоровье человека, обеспечивать гармонию с природой, развивать дружную семью и общество, создавать прочную экономики и прозрачный политический климат.
У ЛСКЗ в сейме крупнейшая оппозиционная фракция, в нее входят 32 парламентария.