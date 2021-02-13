Теневое правительство «агариев» возглавит Р. Карбаускис

В четверг ЛСКЗ объявил и программу теневого правительства, которая, по мнению партии, будет альтернативой программе действующего правительства консерваторов и либералов.

«ЛСКЗ, в отличие от действующей сейчас в правящем большинстве партии, акцентирует традиционную семью, которой государство должно обеспечить все ресурсы, необходимые для развития и роста, для обучения и работы, чтобы быть в здоровье и безопасности, жить в чистой окружающей среде», – отмечают «аграрии».

В программе теневого правительства крупнейшая оппозиционная партия акцентирует создание основополагающего благополучия. По их мнению, государство обязано защищать жизнь и здоровье человека, обеспечивать гармонию с природой, развивать дружную семью и общество, создавать прочную экономики и прозрачный политический климат.

У ЛСКЗ в сейме крупнейшая оппозиционная фракция, в нее входят 32 парламентария.