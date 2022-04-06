Теперь официально: Жириновский умер

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В российской Госдуме подтвердили смерть одиозного политика. Сообщается, что он скончался после продолжительной болезни.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер, об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram.

По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни.

Напомним, российские СМИ сообщали о его смерти еще 25 марта, однако, тогда на официальном уровне эту информацию отрицали.

О госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом стало известно 9 февраля.