Теплосети одалживают, а отдавать – потребителям

Фото BNS/Греты Скарайтене

В связи со значительным подорожанием централизованного отопления в Вильнюсе крупнейшая в Литве компания теплоснабжения — Вильнюсские теплосети (Vilniaus silumos tinklai (VST)) намерена позаимствовать около 50 млн евро, сообщает BNS. Средства пойдут на покрытие разницы между ценой на покупаемое тепло и платой потребителей, включая и распределение платежей части потребителей в течение более длительного периода времени. Такую возможность теплосети вскоре предложат потребителям.

Генеральный директор VST Геримантас Баканас говорит, что компания уже взяла в банке SEB заем на 20 млн евро.

«Мы уже позаимствовали 20 млн евро и планируем взять еще около 30 млн евро. Наблюдаем за ситуацией и, конечно, не берем в долг слишком много – только по потребности», – сказал BNS Г. Баканас.

Он объяснил, что отложить платежи можно будет максимум на три летних сезона, в общей сложности примерно на 18 месяцев. И все же, по словам Г. Баканаса, скорее всего, такая помощь потребуется лишь части потребителей — примерно 30% клиентов.

Отопление от Вильнюсских тепловых сетей в ноябре по сравнению с таким же периодом прошлого года подорожало на 96% до 7,15 цента за киловатт-час (с НДС), сообщает Государственный совет по регулированию энергетики. Среди пяти крупных городов самое дорогое отопление – в Вильнюсе.

Информация «ЛК», BNS