Теплосети Вильнюса приобрели у Glencore Energy половину мазута, необходимого для зимы

По словам главы VST Геримантаса Баканаса, мазут должен быть доставлен в Клайпедский порт в конце сентября, выгружен на терминале Klaipeda nafta, а затем по железной дороге доставлен в Вильнюс.

«Условие, указанное в договоре, заключается в том, что малосернистый мазут не будет импортироваться из стран, которые находятся под санкциями или являются недружественными по отношению к Литве, — России или Беларуси», — говорится в сообщении Баканаса.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас говорит, что VST приобрела около 20% требующегося малосернистого мазута, а остальное планируется закупить позже – дефицита такого мазута на рынке нет, поэтому скачков его цен не предвидится.

Баканас ранее сообщил BNS, что сжигая мазут, VST сэкономит почти 100 млн евро, но за разрешения на загрязняющие выбросы придется платить больше.

Из-за задержки строительства биотопливного блока в столице 44% тепла вырабатывается за счет сжигания газа, когда в Литве в среднем 75% производится из биотоплива. Биотопливная установка в Вильнюсе должна выйти на полную мощность в отопительный сезон 2023-2024 годов.

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