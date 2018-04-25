default image
С ограничением бизнеса вступят в силу и меры помощи – С. Сквярнялис

Подробнее...
default image
Опрос BNS/Vilmorus: симпатии литовцев – на стороне Д. Байдена

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в мире следующие несколько месяцев будет очень тяжелой - ВОЗ

Подробнее...
default image
Американцы голосуют на выборах президента и готовятся к возможным беспорядкам

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: в Литве будет предложено ввести всеобщий карантин

Подробнее...
default image
На БелАЭС началась выработка электроэнергии, Литва прекратила торговлю

Подробнее...
default image
Вступит ли Ирландия в Шенген?

Подробнее...
default image
За сутки установлено 897 новых случаев коронавируса, пять человек умерли

Подробнее...
default image
Правые продолжают переговоры о новом правительстве

Подробнее...
default image
Европейский центробанк запустил опрос о цифровом евро

Подробнее...
default image
На учения в Литве прибывает глава оперативного командования "Север" сил НАТО в Брюнсюме

Подробнее...
default image
Теракт в Вене: стрельба велась в шести местах, число жертв выросло

Подробнее...
default image
Г. Науседа отклонил просьбу ИАПЛ-СХС обратиться в Конституционный суд

Подробнее...
default image
В Британии появился самый быстрый тест на COVID

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис во вторник проведет совещания по вопросу об ужесточении карантина

Подробнее...
default image
В Берлине на 9 лет позже запланированного открылся аэропорт имени Вилли Брандта

Подробнее...
default image
Трамп или не Трамп?

Подробнее...
default image
Экономисты: зимой могут быть неприятные сюрпризы

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19

Подробнее...
default image
В индексе равенства полов Литва поднялась на одну позицию

Подробнее...
default image
В Латвии утвердили методику недопуска электроэнергии Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Рядом с Вильнюсским аэропортом появится новый терминал DHL

Подробнее...
default image
Власти Грузии оплатят населению услуги ЖКХ

Подробнее...
default image
Армии Литвы официально переданы ПЗРК NASAMS

Подробнее...
default image
Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Кандидатом в Общий суд ЕС от Литвы избран генпрокурор Э. Пашилис

Подробнее...
default image
В ВОЗ озабочены долгосрочными последствиями COVID

Подробнее...
default image
Г. Науседа наложил вето на решение об обязательном учреждении староств

Подробнее...
default image
В Англии вводят жесткий карантин

Подробнее...
default image
Доля налогов в ВВП Литвы в прошлом году оставалась одной из самых низких в ЕС

Подробнее...
default image
Кипр отныне не продает свое гражданство

Подробнее...
default image
Литву обеспечивает электрокабелем и партнер БелАЭС

Подробнее...
default image
В Белграде в декабре откроется один из крупнейших православных храмов мира

Подробнее...
default image
COVID-19, грипп или простуда: как распознать болезнь по первым симптомам

Подробнее...
default image
Таможенники Литвы обнаружили 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России

Подробнее...
default image
Портрет идеального соседа

Подробнее...
default image
За чертой бедности

Подробнее...
default image
Почтовые доставки в пандемию

Подробнее...
default image
Возле мусорных контейнеров – видеокамеры

Подробнее...
default image
Торжественно открыта скульптура «Водонос»

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Теракт в Вене: стрельба велась в шести местах, число жертв выросло

Фото pixabay.com

По состоянию на утро 3 ноября, власти Австрии подтверждают информацию о четырех убитых (двух мужчинах и двух женщинах) и 18 раненых в результате серии терактов в Вене. Среди пострадавших семеро сотрудников полиции. Был застрелен один из террористов, прочие скрылись.

В столице Австрии введены особые меры безопасности. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Ведется розыск террористов. По оценке спецслужб, стрелявших было четверо (но не исключается, что террорист действовал в одиночку или боевиков было двое-трое).

Австрийские спецслужбы установили, что убитый террорист был связан с «Исламским государством». Сообщается, что «пояс смертника» на его теле был муляжом – этот боевик был застрелен полицейскими, а не подорвал себя.

Немецкое издание Bild и австрийское издание OE24 пишут, что накануне теракта боевик разместил на своей странице в Instagram фотографии с оружием и текстом присяги на верность халифу ИГ. В руках он при этом держал автоматическую винтовку Zastava M70, пистолет и мачете.

Кроме того, тот же человек в день совершения преступления опубликовал еще одну фотографию: из нескольких малокалиберных патронов, а также патронов, напоминающих калибр 7.62×39мм, сопроводив эту публикации подписью Baqiyah (арабское слово «бакия» означает «уцелевший, сохранившийся»; оно – часть лозунга «»Исламское государство» уцелело и расширяется»). Сообщается также, что предполагаемый террорист отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены эпизоды нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

Личность убитого боевика установлена. Как пишет австрийское издание Kurier, в квартире, где жил этот человек, проведен обыск.

Американская группа SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности террористов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты, которые назвали нападение «частью счета» за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».
Как сообщалось ранее, за короткое время были атакованы шесть объектов. Атака началась со стрельбы на площади Зейтенштетенгассе, на которой расположена центральная столичная синагога. Издание Kronen Zeitung написало, что в результате атаки был убит сотрудник полиции и ранены несколько человек.

Глава еврейской общины Вены Оскар Дойтш сообщил новостной службе израильской новостной корпорации «Кан», что он не уверен, что целью террористов была именно синагога. При этом он подчеркнул, что в момент нападения охранники синагоги и посетители, находились в помещении и не подвергались опасности.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, и является терактом.

Вскоре стали поступать сообщения об атаке террористов из других районов города. Согласно сообщениям местных телеканалов, целями атак стали синагога, еврейский культурный центр, три ресторана и гостиница Hilton.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.

NEWSru.com.il

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.