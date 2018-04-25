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Теракты во Франции и Австрии не заставят ЕС отказаться от своих ценностей — Совет Европы

Фото pixabay.com

Теракты в городах Франции и Вене не заставят Европу отказаться от своих фундаментальных ценностей. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции и председатель Комитета министров Совета Европы (СЕ) Мильтиадис Варвициотис, сообщает ТАСС.

«Недавние события во Франции и в Вене, когда нас пытались вынудить согнуться и почувствовать страх из-за террора, не заставят отступить от наших ценностей. И очень важно не только передать соболезнования семьям жертв, не только сказать, что мы действительно озабочены этими террористических нападениями, но и послать сигнал, что мы привержены защите наших фундаментальных ценностей перед лицом любой опасности, включая терроризм», — подчеркнул Варвициотис.

В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, в том числе один полицейский. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство». Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько человек, они были хорошо вооружены. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

Во Франции в последнее время были совершены несколько вооруженных нападений на мирных граждан и правоохранительные органы.

belta.by

Теракты во Франции и Австрии не заставят ЕС отказаться от своих ценностей — Совет Европы

  1. Виктор :

    Из-за карикатуры в газете погибло свыше 10 человек. Не проще было бы руководству осудить подобного рода «творческие» деяния, задевающие религиозные чувства других людей и призвать к социальной ответственности авторов и издателей, а не упёрто твердить о мнимой свободе. Главное люди бы были живы.

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