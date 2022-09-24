Терминал Вильнюсского аэропорта за 50 млн евро построит Eikos statyba

Новый терминал вылета пассажиров Вильнюсского аэропорта за 50,2 млн евро (включая НДС) будет строить победившая на конкурсе компания Eikos statyba, сообщила компания Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы»).
Компания выиграла объявленный ранее конкурс, но стоила тогда договор стоимостью почти 46 млн евро (включая НДС) не был заключен в связи с резким ростом цен. Eikos statyba обязалась построить терминал площадью более 14 тыс. кв. метров и переобустроить площадь в 34 тыс. кв. метров на подъезде к аэропорту до конца 2024 года.
Директор Департамента по операциям и инфраструктуре Lietuvos oro uostai Арнас Думанас говорит, что инвестиции окупятся в течение 10-15 лет.
«Мы прогнозируем, что в 2030 году мы будем обслуживать около 10 млн пассажиров, поэтому появление этого терминала является одним из этапов подготовки к росту пассажиропотока», — сказал для пресс-релиза Думанас.
После строительства терминала общая площадь терминалов Вильнюсского аэропорта увеличится на треть, а пропускная способность увеличится более чем в два раза до 2,4 тыс. пассажиров в час.
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*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено