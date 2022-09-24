Терминал Вильнюсского аэропорта за 50 млн евро построит Eikos statyba

Директор Департамента по операциям и инфраструктуре Lietuvos oro uostai Арнас Думанас говорит, что инвестиции окупятся в течение 10-15 лет.

Nuotrauka BNS/ Vidmantas Balkūnas

«Мы прогнозируем, что в 2030 году мы будем обслуживать около 10 млн пассажиров, поэтому появление этого терминала является одним из этапов подготовки к росту пассажиропотока», — сказал для пресс-релиза Думанас.

После строительства терминала общая площадь терминалов Вильнюсского аэропорта увеличится на треть, а пропускная способность увеличится более чем в два раза до 2,4 тыс. пассажиров в час.

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*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено