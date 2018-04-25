TOP,Сегодня в мире

Террористы в Европе пытались применить биологические вещества

Фото europol.europa.eu

В Европе зафиксировали попытки террористов использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств биологические вещества. Об этом говорится в отчете Европола о террористических угрозах.

Так, в 2018 году было предотвращено три таких потенциальных атаки во Франции, Германии и Италии.

«Три террористических заговора с использованием биологических и химических материалов были предотвращены в ЕС в 2018 году», − указано в документе.

Отмечается, что фиксировались «попытки применения СВУ в сочетании с токсичными химическими или биологическими веществами».

В частности, в мае 2018 года во Франции по подозрению в подготовке теракта был арестован гражданин Египта, летом того же года в Кельне был задержан гражданин Туниса, а в ноябре на Сардинии арестован гражданин Ливана.

При этом агентство констатирует, что «сведений об использовании террористами радиоактивных изотопов или ядерных материалов в 2018 году не поступало».

Как и в предыдущие годы, в 2018 году большинство арестов были связаны с религиозным экстремизмом (511 из 1056). Государства-члены ЕС сообщили о 16 предотвращенных террористических актах со стороны этой категории преступников.

Напомним, 28 марта Совбез ООН принял резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям, предложенную Францией.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Верховная рада Украины приняла закон об импичменте президента

Подробнее...
default image
В августе благодаря иммиграции количество жителей Литвы увеличилось на 550 человек

Подробнее...
default image
Пранцкетис предупреждает, что расследование о влиянии РФ может стать орудием амбиций

Подробнее...
default image
Парламент Великобритании распущен до 14 октября

Подробнее...
default image
Приоритеты В. Синкявичюса: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис говорит, что распад фракции ПС в сейме не навредит коалиции

Подробнее...
default image
С уходом четырех депутатов рассыпается фракция "Порядка и справедливости" в сейме

Подробнее...
default image
Совет ЕС одобрил кандидатов на посты еврокомиссаров

Подробнее...
default image
В. Синкявичюсу предлагается пост еврокомиссара по окружающей среде

Подробнее...
default image
КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября

Подробнее...
default image
Страсбургский суд сообщит, будет ли пересматривать дело о советском геноциде в Литве

Подробнее...
default image
Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы

Подробнее...
default image
Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко

Подробнее...
default image
Террористы в Европе пытались применить биологические вещества

Подробнее...
default image
Нетаньяху выступил со специальным заявлением по Ирану

Подробнее...
default image
Начинается осенняя сессия сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента

Подробнее...
default image
Оппозиция обсудила с премьером инициативу подписать соглашение партий об образовании

Подробнее...
default image
После визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона - СМИ

Подробнее...
default image
Очарованный португальцами Г. Науседа питает надежды по поводу будущего футбола Литвы

Подробнее...
default image
Аномальная жара во Франции летом 2019 года убила около 1500 человек

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600