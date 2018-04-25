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TOP,Культура

“Тесла” — гений, изменивший мир

Введя имя известного ученого Николы Теслы в поиск Google, через несколько мгновений на экране компьютера мы увидим почти 48 тысяч записей. Имя известного инженера знакомо всем, кто интересуется инновационными инженерными решениями. Современный инженерный мир, несомненно, следует по пути, начертанному известным физиком.

В свое время имя известного изобретателя было мало кому знакомо. В конце XIX века предложенные им новаторские идеи казались абсурдными и лишенными каких-либо перспектив. В то время общество скептически смотрело на его идеи беспроводной связи, эксперименты с рентгеновскими лучами, а открытие переменного тока втянуло ученого в огромную конкурентную борьбу, известную как «Война течений».

Этот фильм о жестокой борьбе за свои новаторские идеи, которые изменили будущее человечества. Запутанные, сложные, полные интриг и безумства научные эксперименты Н. Теслы, связь с изобретателем Т. Эдисоном и физиком Дж. Вестингаузом еще более укрепили его амбициозное видение будущего.

Рядом с обаятельным ученым все время появляются красивые женщины, в том числе очаровательная француженка примадонна сцены Сара Бернар. Хотя Н.Тесла время от времени поддавался женским чарам, он полагал, что близкие отношения будут только мешать научной деятельности. Многие женщины искали путь к его сердцу, но только дочери финансового магната Анне Морган удалось задержаться в жизни Н. Теслы. Все это время она пытается стать его другом и постоянной утешительницей.

Идея режиссера Майкла Алмерейда создать фильм о величайшем изобретателе двадцатого века вызревала 35 лет. Посвятив много времени анализу научных изобретений Н. Теслы, режиссер мастерски передает в фильме интригующие детали его личности: безумную страсть к науке, маниакальную тягу к чистоте, огромный дефицит сна, феноменальную фотографическую память, отличное чувство юмора.

С 21 августа любителей кино ждет красочное и интригующее знакомство с гением, благодаря которому сегодня мы можем пользоваться очень многими инновационными идеями. 

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