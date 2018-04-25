Tesla осматривается в Литве, думает о развитии зарядных станций для электромобилей

Фото pixabay.com

В четверг Вильнюс посетили представители американского гиганта по производству электромобилей Tesla – концерн думает о создании в стране сети зарядных станций для электромобилей.

Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис подтвердил BNS, что в четверг неофициально встретился с представителями Tesla.

«Знаю, что есть интерес к Литву как к рынку. Представители в Литве. Больше комментировать мне бы не хотелось, потому что я сам до конца всего не знаю», – сказал BNS М. Скуодис.

По информации источников BNS, Tesla интересуется возможностью развития в Литве сети зарядных станций для электромобилей и ищет место для салона по торговле автомобилями.