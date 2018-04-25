default image
На севере Италии закрыли школы, детские сады и магазины из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Неделя на дорогах страны: 63 пострадавших

Подробнее...
default image
История Vlantana Norge повлияет на репутацию литовских перевозчиков в Норвегии

Подробнее...
default image
Ирландия названа одной из лучших стран для воспитания детей

Подробнее...
default image
Tesla осматривается в Литве, думает о развитии зарядных станций для электромобилей

Подробнее...
default image
Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи

Подробнее...
default image
В Вильнюсе открыт первый детский хоспис

Подробнее...
default image
В марте начнется процесс декларации доходов и имущества

Подробнее...
default image
Демографический кризис: причины и последствия

Подробнее...
default image
С 1 марта начинается электронная регистрация в школы

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает сейму реформу конкурсных закупок, сокращение вырубки лесов

Подробнее...
default image
Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

Подробнее...
default image
Испания вводит "налог на Google"

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: если ЕС не выделит финансирование, осложнятся поездки россиян через Литву

Подробнее...
default image
Г.Науседа: возможно придется создавать новую природоохранную систему

Подробнее...
default image
В финской армии проведут эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин

Подробнее...
default image
В помощь иностранцам, ищущим работу в ФРГ

Подробнее...
default image
КНБО проведет внеочередное заседание по незаконному сбору информации

Подробнее...
default image
В Швеции утверждена стратегия в области перехода на электрическую авиацию

Подробнее...
default image
Президент Литвы готовится ко второму раунду переговоров по бюджету ЕС

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Tesla осматривается в Литве, думает о развитии зарядных станций для электромобилей

Фото pixabay.com

В четверг Вильнюс посетили представители американского гиганта по производству электромобилей Tesla – концерн думает о создании в стране сети зарядных станций для электромобилей.

Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис подтвердил BNS, что в четверг неофициально встретился с представителями Tesla.

«Знаю, что есть интерес к Литву как к рынку. Представители в Литве. Больше комментировать мне бы не хотелось, потому что я сам до конца всего не знаю», – сказал BNS М. Скуодис.

По информации источников BNS, Tesla интересуется возможностью развития в Литве сети зарядных станций для электромобилей и ищет место для салона по торговле автомобилями.

реклама

Несколько лет назад Литва пригласила Tesla построить в стране завод по производству литий-ионных аккумуляторов, однако компания начала строительство гигафабрики в Германии.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600