Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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В столице готовятся провести тест на гибридное сопротивление города, поэтому на три часа будет ограничено движение по тоннелю Гележине Вилко, сообщает BNS.

Cамоуправление информировало, что тестирование назначено на 14 июля, воскресенье, с 7.00 до 10.00. В это время будут проверять, как городские службы подготовлены к совместной работе с сотрудниками спецслужб.

«Тест на гибридное сопротивление Вильнюса – больше, чем обычные учения: он позволит проверить, как наши городские предприятия в критических случаях подготовлены самостоятельно решать стрессовые ситуации и разбираться с угрозами кибернетической безопасности, насколько оперативно у них получается координировать совместные действия, пользоваться помощью других служб и спасателей, обмениваться данными, применять всевозможные технологии для решения проблем», – говорится в сообщении директора администрации Повиласа Подярскиса.

Во время учений в тоннеле Гележине Вилко и на подступах к нему будут собраны сотрудники городских предприятий, службы спасения, а также члены отряда антитеррористических операций Aras. «Мы будем имитировать, что с 4.00 до 8.00 в Вильнюсе выпал град с частицами льда до 45 мм, ливень нарушил нормальное движение в тоннеле и большинстве других районов города, работу ответственных за инфраструктуру предприятий. Из тоннеля нужно будет спасти полный детей автобус, в то же время автоцистерна около тоннеля перевернется, из нее будут вытекать нечистоты… Будут и другие неожиданные факторы, а также кибернетические атаки, поэтому придется отличать реальную информацию от симулированной», – рассказал П. Подярскис.

Во время мероприятия будут весьма реально имитироваться инциденты, поэтому в городе запланированы временные ограничения движения, направления по объездным улицам, изменятся маршруты общественного транспорта. Планируется, что движение будет ограничено по части улицы Гележине Вилко между улицами Пакальнес и А. Гоштауто, а также в их окрестностях. Ситуация с потоками дорожного движения в городе будет контролироваться, будут предусмотрены объезды по близлежащим улицам. Также во время учений намечается временно корректировать трассы общественного транспорта, а в случае необходимости оборудовать и временные остановки. Тест на гибридное сопротивление города будет координировать самоуправление Вильнюса, а выполнять подготовительные работы – составленная для этого организационная группа.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt