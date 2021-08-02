Тест на коронавирус станет обязательным для въезда в Германию

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С 1 августа предъявлять негативный тест на коронавирус должны будут большинство путешественников, въезжающих в Германию любыми видами транспорта.

Сдача теста на коронавирус при въезде в Германию с 1 августа станет обязательной для большинства путешественников. Соответствующее постановление было принято кабинетом министров ФРГ в пятницу, 30 июля, сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Ранее о соответствующих планах правительства Германии сообщило издание Bild, указав, что освобождаться от прохождения теста будут лишь дети в возрасте до 12 лет, путешественники, следующие через территорию ФРГ транзитом или регулярно пересекающие границу по работе, а также обладатели сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании COVID-19.

В то же время прибывающим из регионов распространения мутаций коронавируса нужно будет предъявлять негативный тест даже при наличии сертификата о прививке.

Ожидается, что наличие соответствующих документов полиция будет выборочно контролировать на границе.

Обязанность предъявлять негативный тест на коронавирус при въезде в Германию уже действовует для авиапассажиров. Теперь она распространится и на тех, кто прибывает в страну на автомобиле, а также морским или железнодорожным путем.

Премьеры земель поддерживают введение тестов

Введения обязательных тестов на коронавирус для въезжающих в Германию уже давно добивались отдельные премьер-министры федеральных земель, в том числе Маркус Зёдер (Markus Söder, Бавария), Малу Драйер (Malu Dreyer, Рейнланд-Пфальц) и Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann, Баден-Вюртемберг).

В Федеральном объединении касс обязательного медицинского страхования (KBV) также приветствовали введение обязательных тестов на коронавирус для путешественников. «Может быть, те, кто до сих пор отказывался вакцинироваться, благодаря этому все же решат сделать прививку», — предположил глава организации Андреас Гассен (Andreas Gassen).

Между тем в Свободной демократической партии (СвДП) инициативу раскритиковали. По словам депутата от этой партии в бундестаге Марселя Клинге (Marcel Klinge), требование о предъявлении негативного теста для прибывающих в Германию может отпугнуть путешественников и нанести еще один удар по туристической отрасли.

Со своей стороны, Олаф Шольц подчеркнул, что регулярное прохождение тестов на коронавирус в ходе пандемии уже давно стало привычной практикой. Многие путешественники проходят тестирование добровольно, в том числе потому, что это предписывают правила в стране, откуда они выезжают, напомнил политик.