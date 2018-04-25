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Тест С. Тихановской отрицательный, в понедельник она выйдет из самоизоляции

Nuotrauka Светлана Тихановская/ facebook.com

Тест на коронавирус проживающей в Литве лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской был отрицательным, так что в понедельник она сможет выйти из самоизоляции. 

Бывшая кандидат на выборах президента Беларуси самоизолировалась в минувшую субботу, когда выяснилось что коронавирусом заболел министр иностранных дел Словении, с которым она встречалась в Вильнюсе. 

«Светлана сделала тест в понедельник и его результат был отрицательным. Сейчас она соблюдает карантин, работает удаленно из дома, соблюдает все меры безопасности, которые рекомендуют врачи. С понедельника она планирует выйти из самоизоляции и присоединиться к команде», — сказала в четверг BNS пресс-атташе С. Тихановской Анна Красулина. 

С. Тихановская приехала в Литву вскоре после того, как лояльные Александру Лукашенко власти Беларуси объявили, что он победил на выборах 9 августа. Оппозиция и Запад говорят, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Беларуси более двух месяцев продолжаются акции протеста. 

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