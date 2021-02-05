Тестирование работников просвещения

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В Вильнюсе работники просвещения могут пройти тестирование с помощью серологических экспресс-тестов. По данным самоуправления, этот тест, который показывает, болел ли человек коронавирусом и есть ли у него антитела, поможет подготовиться к вакцинации работников просвещения.

Приглашаются и другие работники просвещения, которые имеют прямые постоянные или временные контакты с учащимися, а также лица, работающие в специальных школах и заведениях профессионального обучения. Нужно зарегистрироваться на серологическое исследование на сайте 1808.lt, заполнив электронную регистрацию в разделе «Серологические экспресс-тесты для педагогов».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt