Тестирование в поликлиниках

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Поскольку заболеваемость COVID-19 снижается и уменьшаются потоки больных в мобильном пункте на ул. В.Герулайче, 1, будет меньше мест для тестирования, а с 19 апреля вильнюсцев тестируют в поликлиниках. В Центральной, Антакальнисской, Каролинишкской поликлиниках и в поликлинике Ново-Вильни смогут тестироваться около 1000 человек в день. Регистрация по-прежнему по номеру 1808 или по интернету.

Важно выбрать ближайшее место тестирования и, перед тем как ехать, проверить информацию в полученном смс-сообщении. Как и до сих пор, бесплатно будут тестировать людей с симптомами COVID-19, тех, кто контактировал с больными, получил положительный результат теста на антигены или должен сдать тест для получения плановых медицинских услуг.

Пункт тестирования на ул. В.Герулайче еще какое-то время будет работать, но там можно будет сдать не более 1000 ПЦР-тестов и не более 50 быстрых тестов на антигены в день. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то мощности этого пункта увеличатся больше чем в 3 раза.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt