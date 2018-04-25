Тесты премьера и президента на коронавирус – отрицательные

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Тесты на коронавирус президента Гитанаса Науседы и премьера Саулюса Сквернялись отрицательные, подтвердили BNS их представители.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что тесты Г. Науседы и Дианы Науседене, а также нескольких работников президентской администрации, которые также принимали участие в воскресных мероприятиях в Крижкальнисе, отрицательные.

Антанас Бубнялис сообщила, что специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) учли соблюдение президентом и первой леди всех мер предосторожности и сообщили, что каких-то дополнительных мер безопасности предпринимать не нужно.

В пятницу тест на коронавирус был сделать и премьеру С. Сквернялису, он отрицательный, подтвердил BNS представитель премьера Томас Бержинскас.

Тесты были необходимы, так как мэр Расейняйского района Андрюс Баутронис и директор администрации Эдмундас Йонила сообщили в пятницу, что у них выявлен коронавирус.

В воскресенье президент и руководители Расейняйского самоуправления принимали участие в открытии монумента партизанам. Также в мероприятии приняли участие Премьер С. Сквернялис, парламентарии, министры и др.

BNS